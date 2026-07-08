Il Cremlino ha dichiarato che non ha alternative se non la lotta, in risposta alla crisi in Ucraina e al vertice Nato. Nel frattempo, si registra un raffreddamento nei rapporti tra Mosca e Roma dopo l’arresto di due ex agenti di intelligence italiani. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione tra Russia e Occidente, con il Cremlino che insiste sulla volontà di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.

Crisi Ucraina Il Cremlino e l’ostinata volontà di «raggiungere tutti gli obiettivi» Spionaggio: gelo con Roma dopo l’arresto di due 007 in pensione Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Il summit turco dell’Alleanza euroatlantica è un’occasione anche per Mosca di dire la sua, e ribadire la propria posizione sulla guerra in Ucraina che rimane a parole piuttosto ondivaga. Già in preparazione all’evento, infatti, il Cremlino aveva manifestato «insoddisfazione» verso i leader europei e occidentali: «Con dispiacere, ci tocca... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Il vertice Nato visto dai russi: «Non ci resta che combattere»

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US Sounds Alarm Over Russia — Ukraine Faces Manpower Challenges

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