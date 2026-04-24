Durante il vertice dell'Unione europea a Cipro, il primo ministro polacco ha commentato con ironia la situazione della riunione, affermando che ormai non ci sono più rappresentanti russi nella stanza, e ha definito questa condizione un vero sollievo. La dichiarazione ha attirato attenzione tra i partecipanti, in un momento di tensioni legate alle questioni internazionali e ai rapporti con Mosca. La riunione prosegue senza ulteriori dettagli pubblici sulle discussioni in corso.

“La vittoria di Peter Magyar e degli ungheresi è qualcosa di veramente, veramente importante perché ora abbiamo una seria speranza, almeno nella parte orientale dell’Europa, Varsavia, poi Bucarest, Chisinau, ora Budapest. Ha dimostrato che c’è un futuro per l’Europa, per la democrazia, per lo stato di diritto. E che non sei vulnerabile se vuoi combattere la corruzione e contro gente forte come Viktor Orban”, ha spiegato Tusk. Nel corso dello scambio con i giornalisti c’è stata una coincidenza che lo ha reso involontariamente comico: proprio mentre Tusk parlava dell’assenza dei russi, dietro di lui è passato in fretta il premier slovacco Robert Fico, che dopo Orban è stato il più vocale sostenitore della Russia fra gli altri capi di governo dell’Europa orientale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Vertice UE, Tusk: “Non ci sono piu russi nella stanza, che sollievo”

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