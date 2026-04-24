Durante il vertice dell’Unione Europea a Cipro, il primo ministro polacco ha commentato con un’ironica battuta sulla presenza di rappresentanti russi, affermando che “non ci sono più russi nella stanza”, suscitando qualche sorriso tra i presenti. La discussione si è concentrata su questioni di politica estera e sicurezza, con i leader europei che hanno affrontato le sfide legate alle relazioni con Mosca. Tusk ha espresso questa considerazione in un momento di confronto tra i capi di Stato e di governo.

“La vittoria di Peter Magyar e degli ungheresi è qualcosa di veramente, veramente importante perché ora abbiamo una seria speranza, almeno nella parte orientale dell’Europa, Varsavia, poi Bucarest, Chisinau, ora Budapest. Ha dimostrato che c’è un futuro per l’Europa, per la democrazia, per lo stato di diritto. E che non sei vulnerabile se vuoi combattere la corruzione e contro gente forte come Viktor Orban”, ha spiegato Tusk. Nel corso dello scambio con i giornalisti c’è stata una coincidenza che lo ha reso involontariamente comico: proprio mentre Tusk parlava dell’assenza dei russi, dietro di lui è passato in fretta il premier slovacco Robert Fico, che dopo Orban è stato il più vocale sostenitore della Russia fra gli altri capi di governo dell’Europa orientale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Vertice UE, Tusk: “Non ci sono più russi nella stanza, che sollievo”

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