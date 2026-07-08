Il vero tema non è GPT-5.6 È la guerra tecnologica tra Washington e Pechino

Il 9 luglio saranno rilasciati i tre modelli di GPT-5.6, denominati Sol, Terra e Luna, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal governo statunitense. La notizia arriva da OpenAI, che ha comunicato ufficialmente la data di lancio. Si tratta di un evento previsto per domani, secondo quanto annunciato dall’azienda. La discussione pubblica si concentra sulla competizione tra Stati Uniti e Cina nel settore tecnologico, più che sui singoli aggiornamenti dei modelli di intelligenza artificiale.

Finalmente c’è una data: giovedì, 9 luglio. I tre modelli di GPT-5.6 – Sol, Terra e Luna – verranno rilasciati domani. Ad annunciarlo è la stessa OpenAI, che ha ricevuto il via libera dal governo americano. “Stiamo estendendo l’accesso in anteprima a livello globale”, scrive l’azienda su X. La Casa Bianca ha deciso quindi di revocare le restrizioni imposte in precedenza, con cui aveva sospeso momentaneamente la messa in commercio dei tre modelli. Prima si volevano verificare tutti i rischi e solo dopo dare il via libera. Come riportato da Axios, sono stati effettuati dei test dal Center for AI Standards and Innovation del Dipartimento del Commercio. 🔗 Leggi su Formiche.net

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