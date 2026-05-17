L’Europa può trovare spazio tra Pechino e Washington nel dominio tech Parla Murphy Cepa

Durante un recente incontro tra le due superpotenze, si è rafforzata la competizione nel settore tecnologico, con particolare attenzione a chip, intelligenza artificiale, terre rare e capacità industriali. Un rappresentante di un centro di analisi ha commentato che l’Europa potrebbe trovare una propria posizione strategica tra Pechino e Washington nel campo delle tecnologie avanzate. La riunione tra i leader dei due paesi ha evidenziato come le sfide globali in ambito tecnologico si concentrino su questi settori chiave.

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Il summit tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino ha confermato che il cuore della competizione globale passa ormai da chip AI, terre rare e capacità industriale. In questo scenario l’Europa è rimasta sullo sfondo, stretta tra ambizioni di sovranità tecnologica e necessità di cooperare con Washington. Quali sono i passi giusti da compiere per l’Europa nel dominio tecnologico? Formiche.net ha contattato Ronan Murphy, direttore del programma Tech Policy presso il Center for European Analysis, che ha accettato di rispondere alle nostre domande. Nel corso di questa settimana a Pechino, le due maggiori potenze tecnologiche mondiali hanno definito bilateralmente l’agenda sui chip AI e le terre rare. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Europa può trovare spazio tra Pechino e Washington nel dominio tech. Parla Murphy (Cepa) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to spend Spring in Beijing Food, Jazz, and Real-Life MandarinChinese Listening Practice CC SUB Sullo stesso argomento Leggi anche: Tra Washington e Pechino. L’idea (delicata) di Berlino Big tech Usa può “spegnere” i servizi tecnologici in Europa. A iniziare dal settore della difesaEsiste un “interruttore di spegnimento”, un cosiddetto “kill switch” digitale a disposizione degli Stati Uniti che potrebbe di colpo interrompere i...