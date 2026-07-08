Il mondo del cinema di genere ci ha abituato a fusioni bizzarre, ma l’ultimo annuncio del regista Luke Sparke promette di ridefinire il concetto di “folle avventura fantascientifica“. Se solo il pensiero di vedere un cowboy che cavalca un Triceratopo o un T-Rex che semina il panico in una tipica cittadina della frontiera vi entusiasma, continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli su questo ambizioso progetto e sulla campagna Kickstarter appena lanciata. Ispirata all’universo illustrato e alle opere del creatore Shaun Keenan, Dinosaurs of the Wild West ci proietta in un 1879 alternativo. In questa linea temporale, l’umanità e le creature preistoriche si sono evolute fianco a fianco. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il trailer di Dinosaurs of the Wild West: il nuovo folle progetto sci-fi di Luke Sparke

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The trailer of Dinosaurs of the Wild West was released

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