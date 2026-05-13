Human Vapor | Il teaser trailer del nuovo Thriller Sci-Fi di Netflix made in Corea

Il trailer di Human Vapor, nuovo thriller sci-fi prodotto in Corea, è stato pubblicato su Netflix. Il video mostra scene che combinano elementi di body-horror, noir e fantascienza, anticipando un film che si presenta come un mix di generi. La produzione è stata annunciata come un’opera originale della piattaforma di streaming, con dettagli sulla trama ancora riservati. La data di uscita ufficiale non è stata comunicata.

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