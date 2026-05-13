Human Vapor | Il teaser trailer del nuovo Thriller Sci-Fi di Netflix made in Corea

Da universalmovies.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trailer di Human Vapor, nuovo thriller sci-fi prodotto in Corea, è stato pubblicato su Netflix. Il video mostra scene che combinano elementi di body-horror, noir e fantascienza, anticipando un film che si presenta come un mix di generi. La produzione è stata annunciata come un’opera originale della piattaforma di streaming, con dettagli sulla trama ancora riservati. La data di uscita ufficiale non è stata comunicata.

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ll teaser trailer di Human Vapor è finalmente atterrato su Netflix, portando sul piccolo schermo un mix letale di body-horror, noir e fantascienza d’autore. Ispirata al leggendario film giapponese del 1960 di Ishiro Honda, la serie sposta l’azione in una Seoul futuristica e plumbea. Al centro della narrazione troviamo un uomo trasformato in un’arma biologica vivente a causa di un esperimento fallito: il suo corpo può mutare in vapore acqueo. Questa condizione lo rende l’assassino perfetto, capace di infiltrarsi ovunque e di svanire nel nulla senza lasciare traccia. Le prime immagini di Human Vapor rivelano una cura maniacale per la fotografia.🔗 Leggi su Universalmovies.it

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