L’incipit di Hope ci riporta negli anni Ottanta, per la precisione a Hopo Port, un isolato e nebbioso villaggio costiero situato a ridosso della Zona Demilitarizzata tra le due Coree. La quiete della comunità si spezza quando Bum-seok, il capo della polizia locale, viene chiamato a investigare sul ritrovamento di una mucca brutalmente mutilata lungo una strada di campagna. Inizialmente convinti che si tratti dell’attacco di una tigre o di un predatore locale, i residenti e i cacciatori della zona imbracciano le armi e si dirigono in massa verso i boschi. Non sanno che la minaccia che si nasconde tra la vegetazione è qualcosa di mai visto prima, una creatura misteriosa e innaturale che trascina l’intero villaggio in una lotta disperata per la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Hope: il nuovo trailer internazionale promette un folle viaggio tra sci-fi e caos primitivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

¡Halil brahim da el salto a las series históricas! Se convierte en el gran villano de Ak ve Taht

Notizie e thread social correlati

Hope: il primo trailer dello sci fi sudcoreano conquista CannesAl Festival di Cannes è stato mostrato in anteprima il teaser trailer di Hope, un film di fantascienza sudcoreano diretto da Na Hong-jin.

Human Vapor: Il teaser trailer del nuovo Thriller Sci-Fi di Netflix made in CoreaIl trailer di Human Vapor, nuovo thriller sci-fi prodotto in Corea, è stato pubblicato su Netflix.

Temi più discussi: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl riceverà nuovi contenuti gratis prima dell'espansione Cost of Hope; Beautiful: Sabato 27 giugno Video; REPENTANCE, SOIL, BROKEN HOPE: è morto Shaun Glass; Beautiful, le anticipazioni dal 5 all'11 luglio 2026.

Anno 117: Pax Romana - The Hippodrome Trailer: Part One reddit

All We Need is... Hope. E per fortuna Hope arriverà al cinema: ecco il teaser trailer ufficialeMUBI distribuirà lo scatenato e spettacolare film di Na Hong-Jin e lo porterà nei cinema italiani dal prossimi 5 novembre. Ecco il teaser trailer ufficiale di Hope. comingsoon.it

Hope: il teaser del thriller sci-fi di Na Hong-jin, a novembre al cinema con MUBIGuarda il primo teaser trailer di Hope, il thriller sci-fi di Na Hong-jin con Michael Fassbender e Alicia Vikander. Dal 5 novembre al cinema con MUBI. universalmovies.it