Il 7 luglio 2001, alle 12.30, nel Vimercatese si è verificato un tornado con venti stimati a 300 kmh. Il cielo si è oscurato rapidamente prima che un vento violento attraversasse l’area, abbattendo alberi e danneggiando edifici. La tromba d’aria ha causato danni significativi e lasciato una scia di distruzione lungo il suo percorso. Non sono stati riportati feriti.

Il cielo diventò nero in pochi minuti e all’improvviso soffiò un vento furioso, capace di radere al suolo tutto ciò che incontrava. Erano le 12.30 di sabato 7 luglio 2001, quando una devastante tromba d’aria attraversò il Vimercatese, lasciandosi alle spalle una scia di distruzione. A distanza di venticinque anni esatti, il tornado, frutto dell’incontro fra l’afa soffocante di quei giorni e una massa d’aria gelida, resta uno degli eventi meteorologici più violenti mai registrati in Brianza. Il bilancio finale di quel drammatico passaggio fu di un centinaio di feriti, oltre 150 persone sfollate dalle proprie abitazioni scoperchiate, attività in ginocchio e danni materiali stimati allora nell’ordine di circa 400 miliardi di lire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il tornado nel Vimercatese. Vento a 300 chilometri orari

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Si parla di: Il tornado nel Vimercatese. Vento a 300 chilometri orari; 7 luglio 2001 – 7 luglio 2026: venticinque anni fa il tornado che mise in ginocchio il Vimercatese.