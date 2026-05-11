Venti oltre i 70 chilometri orari | scatta l' allerta ' gialla' per vento nel Ravennate
Dalla mezzanotte di oggi fino alla stessa ora di domani, nel territorio di Ravenna sarà in vigore l’allerta meteo gialla per vento. La decisione è stata presa a causa di raffiche che superano i 70 chilometri orari. La protezione civile ha comunicato che l’allerta interessa l’intera giornata e invita alla massima attenzione durante il periodo indicato. Nessun altro dettaglio specifico è stato fornito finora.
Dalla mezzanotte di oggi, lunedì, alla mezzanotte di domani, martedì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 47, gialla per vento. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.Per la giornata di martedì, come si legge.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Da domani all'ora di pranzo, libecciata fino a 60/70 km/h e oltre 80 km/h sul crinale. Fase ventosa fino alla mattinata di martedì 12 Maggio????? Mettete al riparo le cose facebook
Chi sei veramente lo capisce solo chi va oltre… E oltre non è un posto per chiunque! x.com
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