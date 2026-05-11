Venti oltre i 70 chilometri orari | scatta l' allerta ' gialla' per vento nel Ravennate

Dalla mezzanotte di oggi fino alla stessa ora di domani, nel territorio di Ravenna sarà in vigore l’allerta meteo gialla per vento. La decisione è stata presa a causa di raffiche che superano i 70 chilometri orari. La protezione civile ha comunicato che l’allerta interessa l’intera giornata e invita alla massima attenzione durante il periodo indicato. Nessun altro dettaglio specifico è stato fornito finora.

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