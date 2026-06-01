Maltempo il 2 giugno scatta l' allerta | temporali forti e vento fino a 88 chilometri orari nel Parmense

Notizia in breve

Il 2 giugno, nel Parmense, è stata emessa un'allerta meteo a causa di temporali intensi e raffiche di vento che possono raggiungere gli 88 chilometri orari. La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha segnalato condizioni di maltempo, passando da temperature elevate a condizioni di forte instabilità atmosferica. L'allerta è valida a partire dalla mezzanotte e riguarda le aree soggette a rischi di danni causati da precipitazioni abbondanti e venti forti.