Maltempo il 2 giugno scatta l' allerta | temporali forti e vento fino a 88 chilometri orari nel Parmense
Il 2 giugno, nel Parmense, è stata emessa un'allerta meteo a causa di temporali intensi e raffiche di vento che possono raggiungere gli 88 chilometri orari. La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha segnalato condizioni di maltempo, passando da temperature elevate a condizioni di forte instabilità atmosferica. L'allerta è valida a partire dalla mezzanotte e riguarda le aree soggette a rischi di danni causati da precipitazioni abbondanti e venti forti.
Dal caldo anomalo degli ultimi giorni al rischio di temporali intensi e forti raffiche di vento. La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo valida dalle ore 00.00 di martedì 2 giugno fino alle 00.00 di mercoledì 3 giugno che interesserà anche il territorio parmense.Per la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Maltempo.
Notizie e thread social correlati
Allerta meteo: vento fino a 88 km/h e rischio temporali forti anche nel ParmenseGiovedì 14 maggio, l’Emilia-Romagna è interessata da un’allerta meteo riguardante vento fino a 88 km/h e temporali intensi.
Vento fino a 88 chilometri orari, è allerta meteo in Emilia Romagna: ecco doveL’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo per martedì 12 maggio, con...
Temi più discussi: Ponte del 2 giugno all'insegna del maltempo: in arrivo temporali e grandine; Meteo Italia divisa tra caldo e maltempo: temporali in arrivo nel weekend del 2 giugno. Le previsioni; Dopo il caldo torna l'allerta temporali: Maltempo anche sul ponte del 2 Giugno; Festa della Repubblica, arrivano i temporali durante il ponte del 2 giugno.
? Allerta Meteo, allarme ROSSO per il maltempo di 2 e 3 giugno: temperature in picchiata di -15°C!!! MAPPE e DETTAGLI facebook
Maltempo in diverse regioni anche dopo il 2 giugno #previsioni #meteo x.com
Maltempo, allerta meteo gialla domani 2 giugno per pioggia e temporali: le regioni colpiteLa Protezione Civile ha diramato per domani, martedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, un’allerta meteo gialla su molte regioni del Nord ... fanpage.it
Meteo ponte 2 giugno: temporali e grandine sull’Italia, poi torna il caldoIl 2 giugno si conferma una giornata fortemente instabile a causa del secondo impulso atlantico: ecco le ultime previsioni meteo sull'Italia. notizie.it