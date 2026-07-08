Il proprietario di un'azienda è stato condannato a 16 anni di reclusione per l'omicidio di un bracciante indiano. L'uomo è stato lasciato davanti alla propria abitazione con un braccio tranciato, a seguito di un grave incidente sul lavoro. La sentenza è stata emessa dal tribunale locale. La vicenda riguarda un episodio di violenza sul luogo di lavoro che ha causato la morte del lavoratore.

Per l'omicidio del bracciante indiano, lasciato davanti a casa sua con un braccio tranciato dopo un grave incidente sul lavoro Il tribunale di Latina ha condannato in primo grado a 16 anni di reclusione Antonello Lovato, il titolare dell’azienda agricola dove il lavoratore indiano Satnam Singh ebbe un grave incidente sul lavoro per il quale morì. Il reato contestato a Lovato è omicidio volontario con dolo eventuale: la procura aveva chiesto una condanna a 22 anni, ma gli sono state riconosciute le attenuanti generiche. Singh lavorava in nero nell’azienda Agrilovato di Borgo Santa Maria, in provincia di Latina. Il 19 giugno del 2024, mentre preparava le serre per coltivare i meloni, rimase incastrato in un macchinario per avvolgere la plastica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il titolare dell’azienda di Satnam Singh è stato condannato a 16 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Morte del bracciante Satnam Singh, il datore di lavoro Antonello Lovato condannato a 16 anni

Satnam Singh, Antonello Lovato condannato a 16 anni per la morte del braccianteAntonello Lovato è stato condannato a 16 anni di carcere per la morte di un bracciante.

Argomenti più discussi: Satnam Singh, è il giorno della sentenza. Anche Maurizio Landini a Latina per il presidio fuori dal Tribunale; PROCESSO SATNAM, LA LETTURA DELLA SENTENZA SARÀ RIPRESA IN VIDEO: AMMESSO IL TG3.

Morte di Satnam Singh, oggi il verdetto a LatinaLa Corte d'assise si pronuncerà sulla vicenda del lavoratore deceduto dopo un incidente nei campi. La Procura ha chiesto 22 anni per l'imputato. Mobilitazione di sindacati e associazioni davanti al tr ... rainews.it

Satnam, il giorno della sentenza. In aula le dichiarazioni spontanee di Lovato, nel pomeriggio sit in davanti al TribunaleSi conclude oggi, a distanza di poco più di due anni dai fatti, il processo per la morte di Satnam Singh. Il bracciante indiano era morto il 19 giugno 2024 all'ospedale San Camillo ... ilmessaggero.it