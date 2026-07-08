La Lunigiana Skyrace si terrà il 25 e 26 settembre, coinvolgendo atleti di alto livello che percorreranno un percorso tra Fivizzano e la vetta. La gara si svolge su un tracciato che attraversa il territorio, evidenziandone le caratteristiche. La corsa è una sfida per i super atleti, che si confrontano su un percorso impegnativo e ricco di scenari naturali. La manifestazione si svolge in due giorni e coinvolge numerosi partecipanti.

Può una corsa diventare il racconto di un territorio? Sì, se si parla della Lunigiana Skyrace, in programma il 25 e 26 settembre. Una gara che non è nata attorno a un tavolo di lavoro né da un progetto studiato a tavolino, ma è partita da una una semplice telefonata, per poi proseguire con un caffè e una lunga conversazione tra due fivizzanesi accomunati dalla stessa passione per la montagna. Da una parte Andrea Jacomelli, guida ambientale escursionistica, guida ufficiale del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e del Parco delle Alpi Apuane, alpinista da quasi trent’anni, rientrato a vivere a Fivizzano dopo quaranta tra Firenze, il Mugello e le montagne di tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il territorio ‘corre’ la Skyrace . Cresce la sfida dei super atleti dal cuore di Fivizzano alla vetta

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