Atripalda l’Irpinia Corre sfida i 700 atleti per il titolo FIDAL

A Atripalda si svolge una corsa organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera che coinvolge oltre 700 atleti provenienti da diverse regioni. La competizione si svolge lungo un percorso urbano e si conclude con una premiazione. Durante l’evento, sarà consegnato un premio ironico dedicato a un noto leader musicale britannico. La manifestazione si ripete annualmente e vede la partecipazione di tanti appassionati di corsa.

? Cosa scoprirai Come cambierà il volto di Atripalda grazie a questo evento sportivo?. Chi riceverà il premio ironico dedicato al leader degli Stone Roses?. Cosa prevede il programma culturale per accompagnare i corridori nel weekend?. Perché la distanza della gara è stata ridotta rispetto al passato?.? In Breve Sabato 9 maggio visite storiche, presentazione libro di Gerardo Vecchione e musica in piazza.. Domenica 10 maggio ore 9:00 corse promozionali per studenti e laboratori di Cesvolab.. Premio Joe Strummer omaggia lo spirito goliardico ispirandosi al leader dei Clash.. Evento mira a valorizzare il turismo locale e l'economia di Atripalda..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atripalda, l’Irpinia Corre sfida i 700 atleti per il titolo FIDAL Notizie correlate "Irpinia Corre" torna ad Atripalda: la 10 km valida come Campionato Regionale FIDALAtripalda si appresta a ospitare domenica 10 maggio 2026 la gara podistica "L'Irpinia Corre", una competizione su circuito cittadino di 10... Leggi anche: Atripalda capitale regionale dei 10 km: “L’Irpinia Corre” ospita il Campionato Campano 2026 Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’Irpinia Corre 2026: Atripalda capitale dei 10 km; L'Irpinia Corre 2026: ad Atripalda lo sport incontra cultura e territorio; Atripalda. L’Irpinia Corre la 10km tra sport, territorio e passione; L'Irpinia corre, domenica ad Atripalda la 14^ edizione della gara podistica (Guarda il video). Domenica torna Irpinia Corre, 700 atleti per il Campionato regionale Fidal ad AtripaldaAtripalda si prepara ad accogliere, domenica 10 maggio 2026, la gara podistica Irpinia Corre, competizione su circuito cittadino di 10 chilometri valida come Campionato Regionale FIDAL Amatori per l ... atripaldanews.it L’Irpinia Corre torna ad Atripalda: nel week-end attesi 700 partecipantiÈ stata presentata oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la nuova edizione de L’Irpinia Corre, la storica manifestazione podistica che domenica 10 maggio 2026 animerà le strade di Atripa ... irpinianews.it Atripalda. “L’Irpinia Corre” la 10km tra sport, territorio e passione #atripalda #garapodistica #lirpiniacorre #presentazione #gara #manifestazione #telenostra - facebook.com facebook