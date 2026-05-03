Dal cuore di Modena alla Riviera gnocco e tirelle lanciano la sfida alla piadina

Da Modena alla riviera, il gnocco e le tirelle stanno attirando l’attenzione per la loro presenza nelle vetrine e nei menu locali, mentre la piadina resta un elemento tradizionale molto diffuso. Nel frattempo, molti modenesi esprimono il desiderio di cambiare vita e trasferirsi al mare, frase spesso pronunciata guardando dalla Ghirlandina. Questi elementi evidenziano le abitudini e i desideri di una comunità legata alle sue radici e alle sue tradizioni culinarie.

C’è una frase che molti modenesi ripetono guardando l'orizzonte dalla Ghirlandina: "Un giorno mollo tutto e scappo al mare". Per Emanuele e sua moglie, però, quel sogno non è rimasto chiuso in un cassetto ma ha preso la forma di una sfida nel cuore pulsante della Romagna. Lasciati alle spalle i.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Dal Fumaiolo alla riviera ‘In Cammino per la Pace’Cesenatico sarà il punto di arrivo della tappa conclusiva della prima edizione di ’In Cammino per la Pace’, la camminata solidale che dal 30 maggio... La tradizione antica del gnocco sotto alla cenereLa rezdora sceglie con cura le fascine di legna, accende il fuoco, prepara le braci, poi va alla spianatoia, dove mescola farina, acqua e sale,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dal cuore di Modena alla Riviera, gnocco e tirelle lanciano la sfida alla piadina; SAU al fianco del CSI Modena per il Villaggio dello Sport; Modena di corsa con l’Accademia: sport e solidarietà in movimento; A Modena una giornata con la Croce Rossa Italiana. Dal cuore di Modena alla Riviera, gnocco e tirelle lanciano la sfida alla piadinaEmanuele e sua moglie Alessandra portano l'autenticità modenese a Cervia con Vintiun, un locale che sfida la supremazia della piadina puntando esclusivamente su gnocco e tigelle. Tra materie prime d ... modenatoday.it Modena: In campo per crescere, quando lo sport è occasione educativaGiorgia Forghieri, Matteo Martinelli, Isabella Conti, Federica Venturelli, Gustavo Savino, Pierpaolo Alessandro, Daniele Barca Attività sportive gratuite a scuola per contrastare le povertà educative ... sassuolo2000.it “Ciuf! Ciuf!”, il 4 maggio a Modena la presentazione del libro di Fabio Salamida Alle ore 18.30 presso la Libreria Ubik, l’autore dialogherà con l’onorevole Stefano Vaccari, l’assessore Giulio Guerzoni e la giornalista Valentina Lanzilli... - facebook.com facebook #Calcio #SerieB - I #tifosi del #Modena fanno il funerale alle “teste quadre”: la bara della #Reggiana sotto la statua del #Tassoni x.com