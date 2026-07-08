Il sultano è Trump | Erdogan punta alla vendita di F-35

Il presidente turco ha dichiarato che sarebbe disposto a acquistare gli aerei F-35 se il summit si fosse svolto in Turchia. Ha sottolineato che il leader degli Stati Uniti è molto forte e che, senza il summit nel suo paese, non ci sarebbero state opportunità di negoziazione. La Turchia, che fa parte del programma F-35, ha subito sanzioni e restrizioni nel passato legate alla sua posizione sulla Russia e altri motivi.

IL TYCOON APRE AD ANKARA «Se il summit non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, una persona molto forte, è possibile che non avrei partecipato» IL TYCOON APRE AD ANKARA «Se il summit non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, una persona molto forte, è possibile che non avrei partecipato» Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Donald Trump è atterrato ad Ankara a bordo del nuovo Air Force One,l’aereo donato dalla famiglia reale del Qatar, applaudendo e sorridendo non appena ha visto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ad attenderlo sulla pista. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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