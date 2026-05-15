aston villa punta a soule dopo la vendita di malen alla roma

L’Aston Villa si interessa a Matias Soule nel periodo successivo alla cessione di Malen alla Roma. La squadra inglese avrebbe manifestato interesse per il giovane attaccante, considerato un possibile rinforzo nel reparto offensivo. Soule, attualmente in forza ad un club italiano, è finito nel mirino del club di Premier League. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento nei prossimi mesi, anche se ancora non ci sono dettagli ufficiali riguardo a eventuali accordi o offerte concrete.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 15 dicembre 2025, durante una partita di Serie A tra AS Roma e Como 1907 allo Stadio Olimpico di Roma, Matias Soule ha attirato l’attenzione con le sue prestazioni sul campo. Secondo recenti notizie dall’Italia, l’Aston Villa sarebbe interessato a garantire un accordo per il giovane attaccante dopo la conferma che Donyell Malen si trasferirà al club romano con un contratto definitivo. La situazione si è evoluta dopo la vittoria dell’Inter sulla Lazio nella finale di Coppa Italia, dove è stata attivata la clausola di obbligo di acquisto nel contratto di Malen con la Roma. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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