Trump la Nato e l’Europa alla corte di Erdogan | il vertice di Ankara consacra le ambizioni della Turchia

Al vertice di Ankara, si è rafforzata la posizione del leader turco, considerato indispensabile per il futuro della Nato. La presenza di Erdogan al centro delle decisioni evidenzia come il suo ruolo sia cruciale nel contesto dell’Alleanza Atlantica, mentre le altre nazioni europee e gli Stati Uniti sembrano adattarsi alle sue richieste senza opporsi, per non compromettere le ambizioni della Turchia.

La Nato è tutto ciò che gli Stati Uniti vogliono che sia meno qualsiasi cosa possa infastidire le ambizioni della Turchia. E ad oggi c’è solo un leader che può dirsi indispensabile per l’Alleanza Atlantica del futuro: Recep Tayyip Erdogan. Esalta la centralità del Sultano il vertice atlantico che si svolge, quest’anno, nel cuore dell’ Anatolia, più prossimo all’Indo-Pacifico vero cuore del mondo che al Mare Oceano che si stende oltre Finisterre e Gibilterra. Ed è paradigmatico di un nuovo baricentro mondiale in cui la Turchia vuole giocare il suo ruolo. In Medio Oriente, in Eurasia e non solo. La Nato ai piedi della Turchia. L’ultima volta che la Turchia ospitò un summit Nato era il 2004, Erdogan al primo mandato da primo ministro, George W. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Trump salue Erdogan et évoque des avancées sur la demande de F-35 de Türkiye

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