Il sistema delle life science nel nuovo scenario globale
Il settore delle scienze della vita si trova in un contesto globale in evoluzione, dove ricerca, industria e accesso alle cure sono strettamente collegati. La competitività nazionale, la sostenibilità dei sistemi sanitari e la tempestività nell’offrire nuove terapie sono elementi centrali. La situazione attuale richiede una strategia integrata per assicurare approvvigionamenti sicuri e innovazione terapeutica efficace.
Oggi ricerca, industria, commercio, accesso alle cure e sicurezza degli approvvigionamenti sono parti della stessa partita. Una partita che riguarda la competitività dei Paesi, la sostenibilità dei sistemi sanitari e la capacità di garantire ai cittadini l’innovazione terapeutica in tempi adeguati. Il pamphlet “”, realizzato da Healthcare Policy e Formiche, con il contributo non condizionante di Angelini Pharma e Bristol Myer Squibb, nasce da questa consapevolezza. Le nuove politiche commerciali statunitensi, la pressione sul pricing farmaceutico, la competizione globale per attrarre ricerca clinica e investimenti, le fragilità delle catene del valore stanno ridisegnando il contesto in cui Europa e Italia sono chiamate a muoversi. 🔗 Leggi su Formiche.net
Enquête sur le langage secret des abysses
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