Potenza il design globale nel cuore della Basilicata | Life 2026

A Potenza, in Basilicata, si tiene l'evento Life 2026, che riunisce trenta professionisti provenienti da diversi paesi. L'iniziativa si concentra sul ruolo del design nel promuovere la crescita e lo sviluppo della regione. Durante l'evento, si discutono le possibilità di utilizzare il design come strumento per valorizzare il territorio e creare nuove opportunità creative. La manifestazione coinvolge esperti di varie nazionalità, pronti a collaborare e condividere le proprie competenze.

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? Domande chiave Come può il design trasformare la Basilicata in un polo creativo?. Chi sono i 30 professionisti internazionali che arriveranno a Potenza?. Quali competenze specifiche potranno acquisire i giovani creativi del territorio?. Come influenzerà questo evento la percezione globale del Sud Italia?.? In Breve 5 e 6 giugno 2026 presso il Terminal FAL Gallitello di Potenza. Oltre 30 ospiti internazionali e circa 200 partecipanti previsti. Interventi di professionisti come Ciarli, Riccardo, Domenico Loperfido e Samuela Vaccari. Obiettivo reach social stimata fino a 500.000 visualizzazioni per il territorio. Il Terminal FAL Gallitello di Potenza ospiterà la seconda edizione del Life Design Festival nei giorni di venerdì 5 e sabato 6 giugno 2026, portando il design internazionale nel cuore della provincia lucana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, il design globale nel cuore della Basilicata: Life 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Potenza Calcio sul tetto della Serie C: il trionfo che unisce la Basilicata Bitcoin: USA, Russia e Cina blindano il 65% della potenza globaleStati Uniti, Russia e Cina detengono attualmente il 65% della potenza di calcolo globale per il mining di Bitcoin, secondo i dati più recenti che...