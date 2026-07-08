Il sindaco di New York ha citato Balotelli ai Mondiali poi è successo qualcosa di inaspettato e il video diventa virale

Durante una conferenza stampa alla vigilia dei Mondiali di calcio, il sindaco di New York ha menzionato Mario Balotelli. Poco dopo, si è diffuso un video che mostra un episodio imprevisto legato a questa citazione, diventato rapidamente virale online. La scena ha attirato l’attenzione dei media e dei social, generando numerosi commenti e condivisioni. Nessun dettaglio ufficiale è stato fornito sulle conseguenze o sui motivi di questa scelta.

Quando il sindaco di New York cita Mario Balotelli durante una conferenza stampa ufficiale alla vigilia dei Mondiali di calcio, qualcosa di inaspettato sta per accadere. E infatti è accaduto. Zohran Mamdani, primo cittadino della Grande Mela e figura di spicco dell’ala più progressista del Partito Democratico, non ha nascosto la sua passione per Super Mario. Una passione che è diventata virale, trasformandosi in un incontro vero e proprio, una partita di beneficenza e un’amicizia che affonda le radici in qualcosa di più profondo del semplice tifo calcistico. Era il 5 giugno 2026, alla vigilia dell’inizio dei Mondiali di calcio maschile che si stanno disputando tra Stati Uniti, Canada e Messico fino al 19 luglio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il SINDACO di New York MAMDANI ricorda BALOTELLI: Non esultava, faceva il suo lavoro

Notizie e thread social correlati

Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha citato Mario Balotelli per spiegare la sua strategia sui MondialiIl sindaco di New York ha citato Mario Balotelli per illustrare la sua strategia sui Mondiali di calcio 2026.

Il sindaco di New York Mamdani cita Balotelli: «Un grande, ecco la sua lezione per i Mondiali» – Il videoIl sindaco di New York ha citato Mario Balotelli, definendolo un grande calciatore e sottolineando la sua lezione per i Mondiali.

Temi più discussi: Balotelli dal sindaco di New York, l'aneddoto fa scoppiare a ridere l'attaccante; Balotelli incontra il sindaco di New York Zohran Mamdani; Balotelli gioca a calcio col sindaco di New York Mamdani!; Mamdani e Balotelli, l'incontro a New York dopo la citazione del sindaco.

#Mamdani, il sindaco tifoso che sfida la #FIFA nella città del Mondiale: Il calcio è al centro di come vedo il mondo Il New York Times racconta come il primo cittadino di New York, socialista democratico e fanatico di calcio, stia usando il Mondiale di casa per p x.com

Parata del campionato NBA a New York oggi 18 giugno 2026 [OC] reddit

Crollo parziale di un grattacielo a New York. Mamdani: Priorità è sicurezza di chi vive in zonaUn edificio che ospitava il quartier generale della Pfizer era in fase di ristrutturazione. Due colonne portanti d’acciaio si sono piegate all’altezza del 21° piano ... ilsole24ore.com

Il sindaco di New York ha citato Balotelli ai Mondiali, poi è successo qualcosa di inaspettato (e il video diventa virale)Quando il sindaco di New York cita Mario Balotelli durante una conferenza stampa ufficiale ... msn.com