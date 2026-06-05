il sindaco di new york zohran mamdani ha citato mario balotelli per spiegare la sua strategia sui mondiali

Il sindaco di New York ha citato Mario Balotelli per illustrare la sua strategia sui Mondiali di calcio 2026. A pochi giorni dall’inizio della competizione, ha fatto riferimento al giocatore italiano per spiegare il metodo adottato dalla sua amministrazione. La scelta di Balotelli è stata fatta per sottolineare un esempio di determinazione e presenza sul campo. Mamdani ha usato questa metafora per descrivere il suo approccio alla gestione dell’evento.

A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali di calcio 2026, il sindaco di New York Zohran Mamdani ha scelto un riferimento inatteso per spiegare l’approccio della sua amministrazione all’organizzazione dell’evento: Mario Balotelli. Durante una conferenza stampa dedicata alla mobilità e alla gestione dei trasporti in vista della manifestazione che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, Mamdani ha citato una delle frasi più celebri dell’ex attaccante della Nazionale italiana, trasformandola in una metafora del lavoro che attende la città. I Mondiali iniziano il prossimo 11 giugno e New York sarà la città in assoluta protagonista dell’evento: la finale è in programma il 19 luglio al MetLife Stadium. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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