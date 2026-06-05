Il sindaco di New York Mamdani cita Balotelli | Un grande ecco la sua lezione per i Mondiali – Il video
Il sindaco di New York ha citato Mario Balotelli, definendolo un grande calciatore e sottolineando la sua lezione per i Mondiali. In un video, il primo cittadino ha commentato la carriera di Balotelli, che negli ultimi anni ha avuto diversi cambi di squadra e comportamenti controversi. La sua presenza nel calcio internazionale si è ridotta, e il suo percorso è stato caratterizzato da alti e bassi.
Che fine ha fatto Mario Balotelli? Tra una bravata e un cambio di casacca dietro l’altro è facile perdere le tracce. Il 36enne attaccante italiano di origine ghanese milita oggi nel semisconosciuto Al-Ittifaq, in esilio dorato negli Emirati Arabi. Ma se pensate che a fare il giro del mondo siano solo gli incidenti in auto o gli scontri con allenatori, compagni e tifosi, vi sbagliate. A rilanciare l’immagine di Balotelli ci ha pensato il sindaco di New York Zohran Mamdani. Nel raccontare l’approccio che prevede di adottare in vista della Coppa del Mondo di calcio, al via in Usa, Canada e Messico dall’11 giugno, Mamdani ha elevato Balotelli a “guru” di moralità, citando una sua frase iconica. 🔗 Leggi su Open.online
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