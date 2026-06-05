Il sindaco di New York Mamdani cita Balotelli | Un grande ecco la sua lezione per i Mondiali – Il video

Notizia in breve

Il sindaco di New York ha citato Mario Balotelli, definendolo un grande calciatore e sottolineando la sua lezione per i Mondiali. In un video, il primo cittadino ha commentato la carriera di Balotelli, che negli ultimi anni ha avuto diversi cambi di squadra e comportamenti controversi. La sua presenza nel calcio internazionale si è ridotta, e il suo percorso è stato caratterizzato da alti e bassi.