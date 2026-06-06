Uno studio ha rilevato che ascoltare musica durante l’attività fisica può aumentare la resistenza del 20 percento. La musica aiuta a migliorare le performance sportive, permettendo di spingersi oltre i limiti e mantenere la costanza negli allenamenti. Non si tratta di un semplice intrattenimento, ma di un elemento che può influenzare positivamente l’efficacia del workout. L’effetto è stato riscontrato indipendentemente dal tipo di esercizio svolto.

C’è una nuova arma per aumentare le performance sportive, spingersi oltre i propri limiti durante il workout o, semplicemente essere più costanti nell’allenamento senza essere boicottati dal timore di avvertire una fatica eccessiva al temine: ascoltare la musica preferita. Uno studio ha scoperto che allenarsi con una playlist di brani scelti in base ai gusti personali può aumentare notevolmente la resistenza, fino al 20% in più rispetto a quando ci si allena in silenzio. E non solo. Il tutto senza percepire una maggiore stanchezza. I ricercatori sottolineano che, nonostante ci si sia allenati più a lungo e si sia consumata più energia, la frequenza cardiaca e i livelli di lattato rimangono simili in entrambi i casi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uno studio ha dimostrato il beneficio: l’ascolto può migliorare il workout di tutti. La musica è alleata della performance: +20% di resistenza

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