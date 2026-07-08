Il Siena calcio femminile sbarca in serie C | Grazie alla Casolese Opportunità di sviluppo

Il Siena calcio femminile ha annunciato l’acquisizione del ramo d’azienda della Casolese femminile, portando la squadra in Serie C. La società ha commentato l’operazione come un’opportunità di sviluppo. La promozione in terza divisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La squadra si prepara a disputare il prossimo campionato in una categoria superiore, senza indicazioni su eventuali modifiche alla rosa.

Il Siena Calcio femminile sbarca in Serie C. Il sodalizio bianconero ha annunciato "l’acquisizione del ramo d’azienda della Casolese femminile ". "Il presidente Donato di Vincenzo – si legge nella nota del club – ringrazia il presidente della Casolese, Guglielmo Montagnani, per la grande disponibilità e per aver scelto il Siena Cf per dare continuità al progetto. Ci sarà anche una prima squadra che militerà nel campionato di Promozione per consentire alle ragazze del gruppo di continuare a divertirsi. Siamo sicuri che le calciatrici del settore giovanile avranno una casa dove divertirsi nei prossimi anni, con la prospettiva di partecipare a competizioni sempre più importanti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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