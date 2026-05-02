Calcio Serie A femminile | 2-0 alla Ternana Roma campione d’Italia

Nella partita di calcio femminile di Serie A, la squadra di casa ha vinto con un punteggio di 2-0 contro la Ternana. Con questa vittoria, la Roma si è assicurata matematicamente il primo posto in classifica e il titolo di campione d’Italia, con due turni di anticipo rispetto alla fine del campionato. La gara si è svolta il 2 maggio, e ha portato alla conquista dello scudetto per la squadra romana.

Roma, 2 mag. (askanews) – La Roma batte la Ternana e conquista lo scudetto femminile, garantendosi l’aritmetica certezza del primo posto della Serie A Women Athora con due turni d’anticipo. Nella 20esima giornata, in uno Stadio Tre Fontane gremito da oltre 2.400 spettatori, le giallorosse si sono imposte 2-0 grazie a una doppietta di Manuela Giugliano, il capitano della squadra, che ha sbloccato il risultato nel primo tempo su calcio di rigore e ha raddoppiato nel secondo tempo con una splendida conclusione al volo. Una vittoria, quella delle ragazze allenate da Luca Rossettini, che rende incolmabile il distacco dalla vetta per l’Inter, attardata di 6 punti dopo la vittoria nel derby con il Milan e in svantaggio negli scontri diretti.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Calcio femminile: la Roma pronta a festeggiare lo scudetto in Serie A. Sfida alla Ternana per il titolo!Lo spumante è già in frigo, e vicino al Tre Fontane c’è già aria di grande festa. La Roma femminile è campione d’Italia! Il 2-0 alla Ternana regala il terzo scudettoIl cielo sopra il Tre Fontane si tinge nuovamente di giallorosso: davanti a oltre 2. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scheda squadra Femminile Molfetta; Programmazione tv 20ª giornata: Roma-Ternana Women in diretta anche su RaiSport e RaiPlay; Calcio, Serie A femminile: Juventus sconfitta a Biella dalla Roma, decide Dragoni al 59?; Milan - Napoli Women in Diretta Streaming | DAZN IT. Calcio, Serie A femminile: 2-0 alla Ternana, Roma campione d’ItaliaRoma, 2 mag. (askanews) – La Roma batte la Ternana e conquista lo scudetto femminile, garantendosi l’aritmetica certezza del primo posto della Serie A Women Athora con due turni d’anticipo. Nella 20es ... askanews.it Serie A Femminile, la Roma è Campione d'Italia! Battuta la Ternana, inutile il successo dell'InterLa Roma Femminile è Campione d’Italia. Alle giallorosse bastava una vittoria senza dover guardare il risultato dell’Inter e vittoria. tuttomercatoweb.com Serie A, Como-Napoli 0-0: gli azzurri salvati da Milinkovic-Savic, Politano colpisce un palo Stadio Sinigaglia Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/calcio-serie-a-giornata-35-campionato-inter-napoli-mil - facebook.com facebook #AtalantaGenoa #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com