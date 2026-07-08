Durante il vertice della Nato a Ankara, ventisei creator tra cui Alessandro Beloli, influencer e divulgatore scientifico di Milano, hanno accompagnato il segretario generale. Tra le immagini condivise sui social, si vede Rutte sorridente mentre si fa un selfie con alcuni influencer. La presenza di creator digitali in un evento internazionale ha attirato l’attenzione, con foto che sono state poi pubblicate online.

C’era anche Alessandro Beloli, geografo, influencer e divulgatore scientifico milanese tra i ventisei creator che la Nato ha portato in Turchia al seguito del segretario generale Mark Rutte, per seguire la due giorni del summit che si è tenuto nella capitale Ankara. Per la verità, sono già tre anni che a Bruxelles, dove ha sede l’Alleanza Atlantica, ci si è posti l’obiettivo di presidiare in modo adeguato le piattaforme di social media, sia per dare alla propria mission una copertura e un’audience strutturate, ma anche per contenere e prevenire il più possibile grazie a una narrazione diffusa quei tentativi di disinformazione che mettono nell’obiettivo la credibilità della Nato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il selfie di Rutte con gli influencer della GenZ

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