Per il Nobel Hell autografi e selfie con gli studenti
Nella seconda giornata del Festival della Scienza Medica, organizzato dalla Fondazione Carisbo e svoltosi nell’Aula Absidale di Santa Lucia, sono stati protagonisti interventi su vari temi come prevenzione, screening, medicina di precisione e chirurgia minimamente invasiva. Durante l’evento, il premio Nobel ha incontrato gli studenti firmando autografi e scattando selfie. L’appuntamento ha coinvolto numerosi partecipanti interessati alle novità nel campo medico, offrendo momenti di confronto e approfondimento su diverse aree della medicina moderna.
Prevenzione, screening, medicina di precisione, chirurgia mininvasiva fra i tanti temi affrontati nel corso della seconda giornata del Festival della Scienza Medica, promosso dalla Fondazione Carisbo, che si è svolta nell’Aula Absidale di Santa Lucia. Grande successo per la lezione del premio Nobel 2014 per la Chimica, Stefan Walter Hell, che ha affascinato con la storia della scoperta che lo ha portato alla vittoria del massimo riconoscimento mondiale: la microscopia a fluorescenza in grado di osservare parti infinitamente piccole e osservare la dinamica molecolare, aprendo campi di applicazione completamente nuovi in biomedicina. Il Professor Hell, che suona anche il sassofono, ha sottolineato "di essere per la prima volta a Bologna, città dalla grande tradizione accademica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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