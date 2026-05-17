Per il Nobel Hell autografi e selfie con gli studenti

Nella seconda giornata del Festival della Scienza Medica, organizzato dalla Fondazione Carisbo e svoltosi nell’Aula Absidale di Santa Lucia, sono stati protagonisti interventi su vari temi come prevenzione, screening, medicina di precisione e chirurgia minimamente invasiva. Durante l’evento, il premio Nobel ha incontrato gli studenti firmando autografi e scattando selfie. L’appuntamento ha coinvolto numerosi partecipanti interessati alle novità nel campo medico, offrendo momenti di confronto e approfondimento su diverse aree della medicina moderna.

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