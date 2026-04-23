' Impresa Genz' gli studenti delle scuole della Valle Savio si incontrano alla scoperta del territorio

Da cesenatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti delle scuole della Valle Savio si sono incontrati per approfondire la conoscenza del territorio nell’ambito del progetto Impresa Genz. Il progetto sta per terminare ufficialmente, anche se l’attività di collaborazione tra le scuole e le realtà locali prosegue. Durante gli incontri, i partecipanti hanno condiviso esperienze e approfondito aspetti legati alla zona, mantenendo vivo il rapporto tra istituzioni scolastiche e comunità.

Il progetto Impresa Genz si avvia alla sua conclusione ufficiale, ma il seme della collaborazione territoriale continua a germogliare. Giovedì 16 aprile si è tenuta un’importante iniziativa di scambio che ha coinvolto 65 studenti delle scolaresche del liceo scientifico ‘Righi’ di Bagno di Romagna.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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