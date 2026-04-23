' Impresa Genz' gli studenti delle scuole della Valle Savio si incontrano alla scoperta del territorio

Gli studenti delle scuole della Valle Savio si sono incontrati per approfondire la conoscenza del territorio nell’ambito del progetto Impresa Genz. Il progetto sta per terminare ufficialmente, anche se l’attività di collaborazione tra le scuole e le realtà locali prosegue. Durante gli incontri, i partecipanti hanno condiviso esperienze e approfondito aspetti legati alla zona, mantenendo vivo il rapporto tra istituzioni scolastiche e comunità.

Il progetto Impresa Genz si avvia alla sua conclusione ufficiale, ma il seme della collaborazione territoriale continua a germogliare. Giovedì 16 aprile si è tenuta un’importante iniziativa di scambio che ha coinvolto 65 studenti delle scolaresche del liceo scientifico ‘Righi’ di Bagno di Romagna.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Educazione alla legalità nelle scuole: i carabinieri incontrano gli studenti del Galileo GalileiProsegue l'attività dell’Arma dei carabinieri volta a promuovere tra i giovani la cultura della legalità, nell’ambito delle iniziative di prevenzione... Gli studenti del Pomilio alla scoperta del mondo del lavoro nelle aziende del territorioSi è svolto dal 9 al 16 febbraio, per le ragazze e i ragazzi del Pomilio, il plesso a vocazione professionale dell'istituto di istruzione superiore... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Gen Z contro la contraffazione: annunciati i vincitori di Challenge The Fake 2026; Reveal, la serie investigativa della Gen Z contro il falso made in Italy; Fiducia e futuro: Tamajo incontra la Gen Z dell’ Istituto Rutelli. Impresa GenZ, si punta su giovani e innovazioneIl progetto Impresa GenZ da Cesena sale anche nell’alta Valle del Savio. E lo fa per incentivare e accelerare l’imprenditorialità giovanile e l’innovazione nelle aree interne di collina e di montagna ... ilrestodelcarlino.it Hub GenZ, spazio per il futuro dei giovaniSan Piero in Bagno, non solo un punto di aggregazione ma anche di servizi. L’inaugurazione martedì nella piazzetta don Virgilio Resi ... ilrestodelcarlino.it EFFETTO GENZ: il futuro dell’imprenditoria giovane parte da qui Come si diventa imprenditori Quali sono i primi passi concreti A queste domande ha risposto Impresa GenZ, il progetto dell’Unione dei Comuni Valle del Savio che ha trasformato idee in per - facebook.com facebook