Il segreto dei campioni? Inizia da allenatori e genitori | Massimo Contaldo a Ginnasticomania

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane atleta raggiunge risultati significativi grazie all'intervento di allenatori qualificati e di famiglie che supportano attivamente il percorso. La crescita sportiva e personale dei ragazzi si basa su un percorso educativo strutturato, che accompagna lo sviluppo delle competenze e delle capacità. Il talento naturale, da solo, non garantisce il successo, ma si combina con il ruolo di figure di riferimento e con un ambiente che favorisce l'apprendimento e il miglioramento continuo.

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Qual è il vero segreto dietro la crescita di un giovane atleta? Il talento da solo non basta. Dietro ogni campione ci sono allenatori preparati, famiglie consapevoli e un percorso educativo capace di accompagnare la crescita sportiva e personale dei ragazzi. Nella nuova puntata di Ginnasticomania, Chiara Sani incontra Massimo Contaldo, responsabile dell’Ufficio Studi e Ricerche della Federazione Ginnastica d’Italia, appena rientrato dal prestigioso Simposio Internazionale di Olimpia (Grecia), uno degli appuntamenti più importanti dedicati al futuro dello sport e alla formazione. Nel corso dell’intervista si parla di ginnastica, educazione sportiva, cultura dello sport, formazione degli allenatori, rapporto con le famiglie e del ruolo fondamentale che gli adulti ricoprono nello sviluppo dei giovani atleti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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