Il belvedere segreto dell’Aventino che affaccia sul Palatino | da qui la vista sul Circo Massimo è incantevole

Tra i numerosi angoli di Roma, si trova un belvedere poco conosciuto sull’Aventino che si affaccia sul Palatino. Da questa posizione si può ammirare una vista suggestiva sul Circo Massimo, uno dei monumenti più noti della città. Il luogo, meno frequentato rispetto ad altri punti panoramici, offre un panorama che unisce elementi storici e paesaggistici, rivelando un angolo nascosto di grande fascino.

Roma è una città fatta di luoghi celebri e contemporaneamente di tanti altri che restano quasi in disparte, oome nascosti dentro il paesaggio urbano: tra questi c’è un belvedere dell’Aventino che affaccia sul Palatino e apre lo sguardo verso il Circo Massimo. Non è uno dei punti panoramici più raccontati della città, eppure offre una prospettiva incredibile sull’antica valle delle corse, le rovine imperiali e i profili dei colli romani, che sembrano comporsi in un’unica scena, silenziosa e monumentale. Il Belvedere Romolo e Remo, lo slargo nascosto dell’Aventino. Il luogo del quale stiamo parlando è il Belvedere Romolo e Remo, uno slargo situato in via del Circo Massimo, sul colle Aventino, nel rione Ripa.🔗 Leggi su Funweek.it

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