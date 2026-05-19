Monopoli in lutto per il giovane Massimo | l’ultimo gesto dei genitori

La comunità di Monopoli piange la perdita di un giovane ragazzo, deceduto a seguito di una caduta avvenuta durante una gita scolastica. Le circostanze precise dell’incidente non sono ancora state rese note, mentre i genitori hanno deciso di donare gli organi del figlio, manifestando così il loro desiderio di aiutare altri in un momento così difficile. La vicenda ha suscitato grande emozione tra i residenti, che si sono stretti intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

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? Domande chiave Come è avvenuta la caduta del ragazzo durante la gita scolastica?. Cosa hanno deciso di fare i genitori nel momento più difficile?. Perché il sindaco ha espresso un profondo senso di smarrimento?. Quali sono le conseguenze della tragica dinamica avvenuta in hotel?.? In Breve Decesso avvenuto a Udine dopo dieci giorni di ricovero dal 13 maggio.. Funerali previsti presso la chiesa del Sacro Cuore a Monopoli.. Sindaco Angelo Annese loda la donazione degli organi decisa dai genitori.. Incidente occorso durante una gita scolastica in un hotel di Lignano Sabbiadoro.. Il sindaco di Monopoli Angelo Annese ha disposto il lutto cittadino per i funerali di Massimo Guccione, il diciottenne deceduto dopo la caduta da un balcone avvenuta lo scorso 13 maggio a Lignano Sabbiadoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monopoli in lutto per il giovane Massimo: l’ultimo gesto dei genitori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Monopoli l'ultimo saluto a Massimo Guccione: proclamato il lutto cittadinoSi terranno nella mattinata di domani, 18 maggio, nella chiesa del Sacro Cuore a Monopoli, i funerali di Massimo Guccione, lo studente 18enne morto... L'ultimo saluto di Monopoli a Massimo Guccione: "Studente e ragazzo esemplare"Una chiesa del Sacro Cuore di Monopoli gremita per dare l'ultimo saluto a Massimo Guccione, il 18enne morto dopo numerosi giorni di ricovero a... Studente di Monopoli morto a Lignano Sabbiadoro dopo caduta da balcone, è lutto cittadino per i suoi funerali x.com Lunedì lutto cittadino per Massimo GuccioneLa città di Monopoli si prepara a vivere una giornata di dolore e raccoglimento per dare l’ultimo saluto a Massimo Guccione, il giovane studente scomparso il 13 maggio scorso dopo giorni di agonia in ... faxonline.it Studente di Monopoli morto a Lignano Sabbiadoro dopo caduta da balcone, è lutto cittadino per i suoi funeraliIl sindaco: un ragazzo pieno di passioni, generoso e buono. Domani 18 maggio i funerali di Massimo Guccione, questo il suo nome, nella chiesa del Sacro Cuore ... lagazzettadelmezzogiorno.it