Il restauro che stravolge la Cavallerizza Reale a Torino Dov’è l’utilitas?

Il restauro della Cavallerizza Reale a Torino ha modificato significativamente l’aspetto dell’edificio, suscitando discussioni sulla sua utilità. La ristrutturazione ha comportato interventi che hanno alterato le caratteristiche originali, sollevando dubbi sulla funzionalità futura dello spazio. La progettazione di interventi di restauro si basa tradizionalmente sui principi di solidità, funzione e bellezza, ma in questo caso si evidenziano divergenze tra le modifiche apportate e le finalità originarie.

“Firmitas, utilitas, venustas”: il principio di Vitruvio, cioè i fondamenti per una buona architettura che sono “la solidità, la funzione, la bellezza” dovrebbe accompagnare sempre la progettazione di un edificio. Questa consapevolezza a volte è latente nei progettisti incaricati, più portati alla loro autocelebrazione e obnubilati dal loro ego, che alla qualità e al risultato funzionale dell’edificio affidatogli come ristrutturazione. Inoltre “l’utilitas”, la destinazione d’uso, viene trascurata e la “venustas”, interpretata come bizzarria sembra tesa a volte lasciare un segno di riconoscibilità. Ma quali sono i criteri per una corretta destinazione d’uso in caso di riconversione di un edificio storico? Innanzitutto i bisogni pregressi della zona in cui esso è collocato, la tipologia del fabbricato, la storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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