Un giovane pilota di diciannove anni ha conquistato la testa della classifica di Formula 1 dopo aver vinto le gare in Cina e Giappone. Con questi risultati, diventa il più giovane leader nella storia del campionato di F1, stabilendo un record che rompe ogni precedente. La sua vittoria ha portato a un cambiamento significativo nella classifica generale, segnando un momento importante per il suo percorso nel mondo delle corse.

? Cosa sapere Kimi Antonelli guida la classifica F1 dopo le vittorie in Cina e Giappone.. Il diciannovenne Mercedes stabilisce il primato come leader più giovane del campionato.. Kimi Antonelli guida la classifica mondiale di Formula 1 dopo i successi consecutivi ottenuti tra Cina e Giappone, scatenando il dibattito sulla possibilità che il diciannovenne Mercedes possa conquistare il titolo nel 2026. Il giovane pilota italiano ha stabilito un primato storico diventando il più giovane a ricoprire la posizione di leader del campionato. La scalata è avvenuta grazie a una prestazione dominante nelle ultime due tappe della stagione, dove il talento del Mercedes ha saputo sfruttare ogni opportunità tecnica e strategica per superare i rivali diretti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kimi Antonelli trionfa: il primato storico che stravolge la F1

GP Cina, Kimi Antonelli alla prima vittoria in F1: Toto Wolff lo esalta dopo la gara

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