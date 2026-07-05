Dopo la vittoria del Marocco sul Canada, Torino ha vissuto una notte di caos con fuochi d’artificio ad altezza d’uomo e strade bloccate nel quartiere Barriera di Milano. Il traffico è stato paralizzato e sono scoppiate polemiche sulla gestione dell’evento. La presenza delle forze dell’ordine non è stata sufficiente a contenere la situazione, mentre si sollevano interrogativi sul ruolo del sindaco durante i momenti di tensione.

Una notte di caos, fuochi d’artificio sparati anche ad altezza d’uomo e traffico paralizzato, seguita da una valanga di polemiche. Dopo la vittoria del Marocco sul Canada, Torino, in particolare il quartiere Barriera di Milano, è tornata al centro delle cronache. L’opposizione attacca il sindaco Stefano Lo Russo per l’assenza di controlli, mentre la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli parla di una situazione annunciata. «Era tutto prevedibile, eppure il Comune non ha fatto nulla», attacca la vicepresidente dei deputati di Fratelli d’Italia che parla di una situazione ormai fuori controllo in un quartiere da anni alle prese con degrado e problemi di sicurezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Torino nel caos per la vittoria del Marocco: fuochi d’artificio e strade bloccate. “Il sindaco dov’era?”

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Il Marocco batte il Canada e a Barriera esplode il caos

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