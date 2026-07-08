il programma dei quarti di finale ai mondiali di calcio

Martedì sera si sono conclusi gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio maschili. Le partite sono state combattute e spesso decise negli ultimi minuti, con alcuni incontri che hanno visto il risultato cambiare nel finale. Diverse sfide sono state caratterizzate da un equilibrio tra le squadre, mantenendo alta l’attenzione fino al fischio finale. Nessun dettaglio sui risultati specifici o le squadre coinvolte è stato reso noto.

Si sono conclusi martedì sera gli ottavi di finale dei Mondiali maschili di calcio, nei quali ci sono state diverse partite equilibrate e spettacolari, spesso decise nei minuti finali. Nelle ultime due, l’Argentina ha battuto 3-2 l’Egitto, con una rimonta clamorosa, mentre la Svizzera ha battuto la Colombia ai rigori, dopo che la partita era finita 0-0. Questo il programma dettagliato (dai quarti in poi tutte le partite saranno trasmesse anche in chiaro su Rai 1, oltre che su DAZN): Un concetto familiare a tutti diventa piuttosto sfuggente quando bisogna definirlo: una cannuccia, per esempio, quanti fori ha? Pur avendo attraversato una crisi economica peggiore di quella italiana, il debito pubblico è sceso di 35 punti percentuali in 4 anni e il PIL cresce. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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