Ai Mondiali di hockey su ghiaccio Top Division 2026 sono iniziati i quarti di finale, segnando l’ingresso nella fase decisiva del torneo. Dopo le partite della fase a gironi, le nazionali si sfidano in match eliminatori, con le squadre che devono vincere per proseguire. Le partite sono state aperte con le prime sfide di questa fase, che rappresentano l’ultimo ostacolo prima delle semifinali. I risultati di queste gare determineranno le squadre che accederanno alle fasi successive.

Dopo una lunga fase a gironi, ai Mondiali Top Division 2026 di hockey su ghiaccio si inizia a fare sul serio. Arriva la fase ad eliminazione diretta, quello del “Tutto o Niente” del “Dentro o Fuori”: si parte dai quarti di finale, per capire quali saranno le squadre che riusciranno ad arrivare sino alla finalissima. Finlandia-Cechia, vede certamente i finnici come favoriti anche se bisognerà fare attenzione a una squadra imprevedibile come quella ceca che in una partita secca può mettere in difficoltà tutti. Svizzera-Svezia: i padroni di casa possono contare sul fattore campo e su un gioco che sin qui ha pagato – legittimamente – dividendi.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio: ai Mondiali è il momento dei quarti di finale. Inizia il “Dentro o Fuori”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano-Cortina, un boato riempie lArena dopo il pareggio del Canada contro la Cechia - RTL 102.5

Notizie e thread social correlati

Hockey ghiaccio: Gherdeina cede in gara -1 dei quarti di finale ai Red Bull Juniors nell’AlpsNel primo incontro dei quarti di finale dei playoff dell’Alps Hockey League 2025-2026, il Gherdeina ha perso contro i Red Bull Juniors.

LIVE Italia-Slovenia, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: dentro o fuori per la salvezzaDurante la partita tra Italia e Slovenia ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, la squadra italiana si è trovata sotto pressione per la possibilità...

Temi più discussi: LIVE Italia-Svezia 0-3, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: scandinavi più forti, il Blue Team rimane in fondo al girone; LIVE Italia-Norvegia 0-4, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: azzurri ancora a secco di vittorie. Scandinavi superiori; Italia-Danimarca oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, programma, streaming; Italia-Slovenia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streaming.

Quinta sconfitta in altrettante partite per l'Italia ai Mondiali di hockey su ghiaccio. Servirà una svolta in attacco per scongiurare la retrocessione. x.com

Hockey ghiaccio: Jukka Jalonen non sarà più il ct dell’Italia. Le strade si dividonoDopo la fine dei Mondiali di Top Division 2026, che hanno decretato la retrocessione in Division I dell'Italia, le strade dell'head coach Jukka Jalonen e ... oasport.it

Hockey ghiaccio: ai Mondiali è il momento dei quarti di finale. Inizia il Dentro o FuoriDopo una lunga fase a gironi, ai Mondiali Top Division 2026 di hockey su ghiaccio si inizia a fare sul serio. Arriva la fase ad eliminazione diretta, ... oasport.it