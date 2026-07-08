B isognerà aspettare il 2027 per vedere Codice Nero, il primo medical drama prodotto interamente da Sky, ma c’è già grande interesse intorno a questa nuova serie Tv, che sarà trasmessa su NOW e HBO e che avrà come protagonista Lino Guanciale. Lino Guanciale è papà per la seconda volta. Benvenuto Giacomo! X Leggi anche › Lino Guanciale è lo psichiatra umanista Mario Tobino nella fiction “Le libere donne” Codice Nero: la trama e i protagonisti. La storia è ambientata al Sacro Cuore, un ospedale di confine che resiste solo grazie all’impegno di chi ci lavora. Lino Guanciale dà il volto a Michele, il nuovo primario della struttura, che arriva dopo aver lavorato a lungo in una clinica privata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il primo medical drama prodotto da Sky arriverà sugli schermi nel 2027, ma c'è già grande attesa. Dal cast alla trama, cosa c'è da sapere sulla serie Tv

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