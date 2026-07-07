Sky annuncia la programmazione autunnale del 2026, con nuove serie, documentari, programmi di cucina e sport. Tra le novità ci sono un medical drama, una serie dedicata agli chef e produzioni di intrattenimento musicale. La stagione comprenderà anche conferme di titoli già noti e altri progetti ancora in fase di sviluppo. La presentazione si è svolta a Milano, con dettagli sui contenuti che arriveranno nelle prossime settimane.

Milano – Il cielo ha milioni di stelle, ma anche Sky ne conta parecchie. Ieri è stata presentata la nuova stagione che verrà, tra conferme e novità. Partiamo da queste. Codice Nero, con Lino Guanciale e Valentina Bellè, oh no, un altro ‘medical drama’, direte voi. I produttori hanno promesso che sarà profondamente ancorato alla realtà italiana, quindi si parlerà della malasanità? “No”. In onda ‘prossimamente’. Da sin Giorgio Gherarduccialla, Paola Iezzi, Marco Santin e il mago Forrest alla serata di presentazione dei palinesti Sky, Milano, 7 luglio 2026. ANSADANIEL DAL ZENNARO Grande attesa nel 2027 per Gucci – La fine dei giochi, l’altra versione della saga familiare diretta da Gabriele Muccino con Miriam Leone, tratta dal libro di Allegra Gucci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La scommessa di Sky: medical drama, nuove serie, doc, chef, 883 e sport. Cosa vedremo in tv dall’autunno 2026

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