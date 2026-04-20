La Commissione Europea ha dichiarato che garantire la disponibilità di carburante per gli aerei rappresenta una priorità. Recentemente, si sono registrate tensioni legate alla crisi del carburante, con riferimenti alle scorte limitate e alle tensioni nel traffico aereo. La situazione si inserisce in un contesto internazionale che coinvolge anche le rotte attraverso lo Stretto di Hormuz, con possibili ripercussioni sulla sicurezza e sulla fornitura di combustibile.

Bruxelles, 20 apr. (Adnkronos) - Per la Commissione Europea, la "disponibilità di carburante per gli aerei è una priorità". Lo dice la portavoce dell'esecutivo Ue Eva Hrncirova, durante il briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles. Secondo la portavoce, "in questo momento non ci sono carenze di carburanti nell'Ue", ma "la situazione non è ideale", a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz. Il ruolo della Commissione, ha aggiunto, è quello di "prepararsi per diversi scenari". Anche se "abbiamo una capacità significativa di raffinazione del petrolio (ma non sufficiente a coprire l'intero fabbisogno, ndr). Tutto dipende da come si svilupperà la situazione" nel Medio Oriente.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crisi carburante aerei: l'Europa tra Stretto di Hormuz e scorte limitate

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