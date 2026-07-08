il potere di fermare le ia

Il 12 giugno 2026, alle 17.21 sulla costa est degli Stati Uniti, il dipartimento del commercio ha inviato una comunicazione a Anthropic, mentre l'azienda annunciava una pausa di due settimane. La lettera riguarda il potere di fermare le intelligenze artificiali e si è verificata contemporaneamente alla partenza per le vacanze dell’azienda.

Venerdì 12 giugno 2026, quando sulla costa est degli Stati Uniti erano le 17.21, proprio mentre Artificiale andava in vacanza per due settimane, la Anthropic ha ricevuto una lettera dal dipartimento del commercio statunitense. Conteneva l’ordine di sospensione immediata dell’accesso a Fable e Mythos, i due modelli più avanzati dell’azienda lanciati appena tre giorni prima, per qualunque cittadino non statunitense, compresi i dipendenti stranieri della stessa Anthropic. Il motivo? Questioni di sicurezza nazionale. Ironicamente, qualche giorno prima lo stesso amministratore delegato dell’azienda, Dario Amodei, aveva proposto una pausa mondiale della ricerca sulle ia per i troppi rischi che rappresenterebbe. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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ZELENSKY: EUROPA HA IL POTERE DI FERMARE PUTIN

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