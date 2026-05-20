Un investimento di 28 milioni di euro è stato destinato a un progetto di cybersecurity che utilizza l'intelligenza artificiale per contrastare il phishing. La tecnologia mira a individuare e bloccare le truffe online prima che raggiungano gli utenti. La sfida principale riguarda l’efficacia dei filtri antispam tradizionali, ormai incapaci di riconoscere le nuove modalità di attacco. Un ex hacker coinvolto nel progetto, proveniente dal settore del progetto Iron Dome, lavora per sviluppare soluzioni innovative in questo ambito.

? Punti chiave Come può un ex hacker del progetto Iron Dome fermare l'IA?. Perché i filtri antispam tradizionali non riconoscono più i nuovi attacchi?. Come fa un modello linguistico piccolo a distinguere un vero collega?. Quali rischi corre la tua identità digitale con il phishing automatizzato?.? In Breve Round guidato da Lightspeed Venture Partners con partecipazione di Picture Capital e Cerca Partners.. Investitori includono Assaf Rappaport di Wiz e i cofondatori di Armis Yevgeny Dibrov e Nadir Izrael.. Il CTO Oran Moyal collabora con Shay Shwartz per proteggere Kingston Technology, Headspace e Kayak.. La tecnologia utilizza modelli linguistici ridotti per superare i limiti di Mimecast e Proofpoint. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cybersecurity: 28 milioni per fermare il phishing con l’IA

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