Papa Leone XIV | l’IA e il potere dei privati minacciano le democrazie

Notizia in breve

Il Papa ha avvertito che l’intelligenza artificiale e il crescente controllo dei privati rischiano di indebolire le democrazie. Ha sottolineato come le élite digitali possano ridurre l’influenza del voto popolare e ha evidenziato come l’IA stia modificando i rapporti tra adolescenti e relazioni umane. Il discorso si è concentrato sulle implicazioni di queste tecnologie per i sistemi democratici e le connessioni sociali.