il potere degli stretti

Il Canale di Suez è uno dei principali punti di passaggio strategici al mondo, collegando il Mediterraneo e l’Atlantico del Nord con gli Oceani Indiano e Pacifico. Viene attraversato da tutte le tipologie di navi, incluse le grandi portacontainer e portaerei.

Per fare un esempio,il Canale di Suez è un chokepoint tra i più importanti al mondo, che mette in comunicazione il Mediterraneo (e di conseguenza l’Atlantico del Nord) con gli Oceani Indiano e Pacifico e che viene utilizzato da qualsiasi tipo di nave, comprese le più grandi portaerei. Si provi ad immaginare la sua inagibilità e le conseguenze che ne sarebbero determinate, visto che sarebbe necessario circumnavigare l’Africa, allungando di circa 6000 km il percorso e di circa 12 giorni la navigazione. E quello che sta succedendo conlo Stretto di Hormuzrende perfettamente l’idea, perché dimostra che una nazione come l’Iran, che ha una capacità di proiezione navale in mare aperto pressoché nulla, riesce a giocare un ruolo di influenza a livello mondiale, controllando una misera strozzatura del Golfo Persico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Iran più forte, la guerra di Trump logora lAmerica

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Come fa a dormire chi sa che ogni giorno ha consentito al dittatore Zelensky di rapire i propri cittadini per mandarli a crepare per l'UE in una guerra persa. Devono essere totalmente privi di coscienza per vendersi l'anima per tenersi stretti il potere che gli ha co x.com