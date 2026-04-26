Un nuovo esperimento nel settore dell’intelligenza artificiale ha portato alla conclusione di 186 transazioni da parte di 69 dipendenti di una società specializzata in intelligenza artificiale, utilizzando agenti software nel progetto denominato Deal. L’attività si è svolta nel contesto di un’analisi sul ruolo degli algoritmi nei mercati, evidenziando come le tecnologie digitali possano essere impiegate nelle operazioni commerciali.

? Cosa sapere 69 dipendenti Anthropic hanno concluso 186 transazioni tramite agenti software nel Project Deal.. Modelli decisionali avanzati ottengono prezzi migliori senza che gli utenti umani percepiscano lo scarto.. Sesantase dipendenti Anthropic hanno generato oltre 4.000 dollari di transazioni attraverso il Project Deal, un esperimento privato dove agenti software hanno negoziato scambi reali tra acquirenti e venditori. Il test ha coinvolto un gruppo selezionato di 69 collaboratori dell’azienda, i quali hanno ricevuto budget da 100 dollari sotto forma di buoni regalo per acquistare beni dai colleghi tramite intermediari digitali. Durante l’attività, sono stati conclusi 186 accordi commerciali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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