? Cosa scoprirai Come influenzano gli algoritmi la nostra percezione della realtà quotidiana?. Chi sono i fantasmi digitali che popolano i nostri schermi?. Come possono le immagini rivelare ciò che sfugge alla sorveglianza?. Perché la tecnologia sta trasformando la nostra identità in dati numerici?.? In Breve Mostra aperta a Palazzo Da Mosto fino al 14 giugno 2026. Curatrice Arianna Catania presenta otto artisti tra cui Zoé Aubry e Carolyn Drake. Opere di Indr Serpytyt e Visvaldas Morkevicius legate al programma Cultura Lituana 2025-2026. Evento organizzato da Fondazione Palazzo Magnani con supporto della Regione Emilia-Romagna. A Palazzo Da Mosto a Reggio Emilia, la mostra Ghostland resterà aperta fino al 14 giugno 2026 per esplorare l’impatto degli algoritmi sulla percezione visiva contemporanea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ghostland a Reggio: l’arte sfida il potere degli algoritmi digitali

Notizie correlate

IA e futuro del lavoro: la sfida degli algoritmi a Reggio CalabriaLunedì 14 aprile 2026, l’Aula Quaroni dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ospiterà un seminario multidisciplinare dedicato...

IA e mercati: l’esperimento che svela il potere degli algoritmi? Cosa sapere 69 dipendenti Anthropic hanno concluso 186 transazioni tramite agenti software nel Project Deal.