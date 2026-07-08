Un esponente di Azione ha risposto su X a un esponente di Futuro Nazionale, sottolineando la necessità di un’agenda pragmatica e di buon senso. La replica arriva dopo dichiarazioni di Vannacci, che ha portato la discussione su temi populisti. L’intervento evidenzia come il centro politico si opponga al populismo, proponendo un approccio più concreto e moderato. La discussione si concentra sulle strategie politiche e sui modi di affrontare le sfide attuali.

Carlo Calenda (Azione), su X, replica a Roberto Vannacci (Futuro Nazionale) e prescrive la terapia: serve “un’agenda pragmatica e di buon senso”. Lo scrive l’uomo che a Vannacci oppone il centro, che del populismo ha fatto il bersaglio fisso. E lì, in due parole, compie la mossa populista per eccellenza. Badate bene, chi giustifica una scelta col buon senso dichiara chiusa l’istruttoria prima di aprirla: la risposta è ovvia a chiunque ragioni, dicono, e quindi la prova diventa un lusso per pignoli. Così una questione politica, fatta di valori in conflitto e interessi che si escludono, scivola sul piano dell’evidenza naturale. Di fatto una preferenza di parte si traveste da come stanno le cose, e chi dissente è subito marchiato: ideologizzato, in malafede. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il populismo del buon senso: la parola cara ai moderati (e non solo) per dichiarare vinta una discussione prima di aprirla

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