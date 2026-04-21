Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta ancora incerto, con incontri tra il tecnico e il presidente che proseguono senza una decisione definitiva. La discussione tra le parti riguarda anche aspetti legati alla rosa e alle strategie da adottare, mentre si fanno sempre più insistenti le voci sui possibili addii e sui nomi che potrebbero sostituire l’attuale allenatore. La situazione, quindi, rimane in sospeso e ancora da definire.

Lewandowski Juventus, corsa infuocata: i bianconeri ci provano, il Barça offre il rinnovo e spuntano proposte da USA e Arabia Fiorentina, parla Vanoli: «Potevamo fare meglio nel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni, poi nel secondo tempo.» Lecce, Di Francesco nel post partita: «Mi tengo la prestazione. Con questa cattiveria, faremo buone cose» Pagelle Lecce Fiorentina, Tiago Gabriel pareggia il gol di Harrison! Male Cheddira – I VOTI Marco Rose sarà il nuovo allenatore del Bournemouth! Contratto triennale a partire dalla prossima stagione: la nota ufficiale Yamal si racconta: «Da quando ero bambino sogno di essere in un Mondiale e di rappresentare la Nazionale.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conte Napoli, il futuro rimane un rebus: il tema della discussione non riguarda solo la Nazionale! Occhio ai nomi in caso di addio

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