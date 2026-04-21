Conte Napoli il futuro rimane un rebus | il tema della discussione non riguarda solo la Nazionale! Occhio ai nomi in caso di addio
Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta ancora incerto, con incontri tra il tecnico e il presidente che proseguono senza una decisione definitiva. La discussione tra le parti riguarda anche aspetti legati alla rosa e alle strategie da adottare, mentre si fanno sempre più insistenti le voci sui possibili addii e sui nomi che potrebbero sostituire l’attuale allenatore. La situazione, quindi, rimane in sospeso e ancora da definire.
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