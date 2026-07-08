Il Pocho Lavezzi è stata la cura alla miseria calcistica di Napoli

Pocho Lavezzi è stato definito come una soluzione alla crisi calcistica di Napoli. La sua presenza in campo è stata percepita come un punto di riferimento per la squadra. La narrazione suggerisce che il calcio può essere più legato all’impegno e alla corsa che ai gol stessi, con particolare attenzione all’azione di corsa verso la bandierina durante i corner.

Lavezzi un eroe da porto. E forse il calcio, in fin dei conti, non è mai stato una questione di gol, ma di come si correva verso la bandierina del calcio d’angolo quando la palla gonfiava la rete. Ezequiel correva come se avesse i creditori alle costole o un treno da prendere all’ultimo secondo. Non era un calciatore per esteti del ricamo; era un eroe da porto, un contrabbandiere di sogni che masticava l’erba del San Paolo e sputava l’anima su ogni zolla. Arrivò che nessuno sapeva bene chi fosse, se non quei tre gol al Pisa letti distrattamente su un Televideo che sapeva di vacanze al mare e prime sigarette. Sembrava una comparsa in una storia ancora troppo povera, e invece era il primo capitolo di un romanzo d’appendice scritto col sangue e col sudore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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