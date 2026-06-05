Ezequiel Lavezzi, ex calciatore del Napoli dal 2007 al 2012, si è espresso sull'imminente approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. "El Pocho" ha elogiato le capacità del tecnico toscano, sottolineando come il suo innesto sia fondamentale per permettere alla squadra di fare un ulteriore salto di qualità. Di seguito, un estratto della sua intervista concessa ai microfoni di 'TMW Radio'. "Credo che il Napoli abbia già aperto un ciclo vincente. L'anno scorso è arrivato lo scudetto e quest'anno la squadra ha conquistato il secondo posto. L'eventuale arrivo di Allegri in panchina permetterà sicuramente un ulteriore salto di qualità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Napoli, ‘El Pocho’ Lavezzi benedice Allegri: “Un salto di qualità”

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